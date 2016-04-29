Shefarik

Сергей Shefarik

 
32 годаУкраина/Луцк
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Здравствуйте!Предлагаю следующие услуги:

- создание лендингов (landing page);

- создание сайтов любых типов и сложности (работаю с cmf Drupal);

- кросбраузерная и адаптивная верстка страниц и шаблонов;

- верстка e-mail рассылок;

Цены и сроки определяются индивидуально и зависят от сложности проекта или задания. Оплата после исполнения заказа (возможна предоплата в некоторых случаях). В команде также работает дизайнер. Все вопросы и подробности прошу писать в скайп или в другие контакты. За примерами работ также обращайтесь по контактах

Языки программирования:

-  PHP

-  Javascript

-  HTML5

-  CSS3

Фреймворки

-  PHP

-  JavaScript

-- Jquery

CMS

-  Drupal

Опыт:

-  Высоконагруженные сайты (создание, оптимизация)

-  Кроссбраузерная верстка

-  Адаптивная верстка

Контакты:

- Skype – Shefarik277

- ICQ - 486626408

- E-mail:[email protected]

PHPJavascriptHTMLDrupaljQuery
HTML-верстка
нет отзывов
от $1000
от 1 дня
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