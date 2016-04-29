Здравствуйте!Предлагаю следующие услуги:
- создание лендингов (landing page);
- создание сайтов любых типов и сложности (работаю с cmf Drupal);
- кросбраузерная и адаптивная верстка страниц и шаблонов;
- верстка e-mail рассылок;
Цены и сроки определяются индивидуально и зависят от сложности проекта или задания. Оплата после исполнения заказа (возможна предоплата в некоторых случаях). В команде также работает дизайнер. Все вопросы и подробности прошу писать в скайп или в другие контакты. За примерами работ также обращайтесь по контактах
Языки программирования:
- PHP
- Javascript
- HTML5
- CSS3
Фреймворки
- PHP
- JavaScript
-- Jquery
CMS
- Drupal
Опыт:
- Высоконагруженные сайты (создание, оптимизация)
- Кроссбраузерная верстка
- Адаптивная верстка
Контакты:
- Skype – Shefarik277
- ICQ - 486626408
- E-mail:[email protected]