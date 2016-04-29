Здравствуйте!Предлагаю следующие услуги:

- создание лендингов (landing page);

- создание сайтов любых типов и сложности (работаю с cmf Drupal);

- кросбраузерная и адаптивная верстка страниц и шаблонов;

- верстка e-mail рассылок;

Цены и сроки определяются индивидуально и зависят от сложности проекта или задания. Оплата после исполнения заказа (возможна предоплата в некоторых случаях). В команде также работает дизайнер. Все вопросы и подробности прошу писать в скайп или в другие контакты. За примерами работ также обращайтесь по контактах

Языки программирования:

- PHP

- Javascript

- HTML5

- CSS3

Фреймворки

- PHP

- JavaScript

-- Jquery

CMS

- Drupal

Опыт:

- Высоконагруженные сайты (создание, оптимизация)

- Кроссбраузерная верстка

- Адаптивная верстка

Контакты:

- Skype – Shefarik277

- ICQ - 486626408

- E-mail:[email protected]