Я студентка 5 курса Иркутского государственного университета, отделение журналистики. Работаю с 2000 года в основном в печатных СМИ.

2000- 2003 гг. газета «Черемховские новости» Черемхово - Корреспондент (новостная тематика, рассказы, заметки)

2003-2006 гг. Газете « 12 месяцев» Иркутск - Корреспондент (сельскохозяйственная тематика: статьи, обзоры, репортажи)

2006-2007 гг. Журнал «PRO» Иркутск - Корреспондент, ответственный секретарь (Бизнес тематика: новости, интервью, реклама)

2007-2008 г РИЦ «Юнона» газета «Бизнес УИК» (рекламные материалы)

Журнал «Планета детства» (детская тематика: статьи, интервью, рекламные материалы)

Хотела бы найти работы по написанию, переработке текстов. Очень легко приспосабливаюсь к любой тематике. Ответственна, исполнительна, мобильна.