Web desinger

Привет, меня зовут Дима Шаповалов!

Я рад буду с тобой сотрудничать и легко отношусь к критике, или желанию исправления нюансов.

Хорошо владею как украинским, так и русским языком. Английский на среднем уровне, но он всегда развивается.

Учился на факультете Педагогики и психологии, но меня всегда тянуло к дизайну. Когда учился в университете – у меня была должность видео-оператора и монтажера видео. Занимался подростковым клубом One Way, где постоянно делал баннер-приглашения, с этого и началась моя дизайнерская карьера.

Со всех дизайнерских сфер, именно, "по душе" мне дизайн интерфейса приложений и сайтов и ретушь.

У меня христианские принципы в жизни, поэтому с одной стороны я гарантирую 100% – честность и 100% ответственность, а с другой стороны – я не буду заниматься проектами связанными с алкоголем, ночными клубами и подобным.

Моя специализация:

- Ретушь фотографии;

- Дизайн сайта ex|ui;

- Дизайн мобильного приложения;

- Монтаж видео (свадебные клипы, полный фильм);

- Разработка Логотипа;

- Создание Баннера;

- Разработка визиток.

Смотрите примеры моей работы.