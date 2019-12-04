ShelbyDS

Дмитрий Шаповалов ShelbyDS

 
31 годУкраина/Шостка
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web desinger

Привет, меня зовут Дима Шаповалов! 

Я рад буду с тобой сотрудничать и легко отношусь к критике, или желанию исправления нюансов. 

Хорошо владею как украинским, так и русским языком. Английский на среднем уровне, но он всегда развивается. 

Учился на факультете Педагогики и психологии, но меня всегда тянуло к дизайну. Когда учился в университете – у меня была должность видео-оператора и монтажера видео. Занимался подростковым клубом One Way, где постоянно делал баннер-приглашения, с этого и началась моя дизайнерская карьера. 

Со всех дизайнерских сфер, именно, "по душе" мне дизайн интерфейса приложений и сайтов и ретушь. 

У меня христианские принципы в жизни, поэтому с одной стороны я гарантирую 100% – честность и 100% ответственность, а с другой стороны – я не буду заниматься проектами связанными с алкоголем, ночными клубами и подобным. 

Моя специализация: 

- Ретушь фотографии; 

- Дизайн сайта ex|ui; 

- Дизайн мобильного приложения; 

- Монтаж видео (свадебные клипы, полный фильм); 

- Разработка Логотипа; 

- Создание Баннера; 

- Разработка визиток. 

Смотрите примеры моей работы.

Дизайн сайтаДизайн мобильного приложенияРетушь фото
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