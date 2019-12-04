Привет, меня зовут Дима Шаповалов!
Я рад буду с тобой сотрудничать и легко отношусь к критике, или желанию исправления нюансов.
Хорошо владею как украинским, так и русским языком. Английский на среднем уровне, но он всегда развивается.
Учился на факультете Педагогики и психологии, но меня всегда тянуло к дизайну. Когда учился в университете – у меня была должность видео-оператора и монтажера видео. Занимался подростковым клубом One Way, где постоянно делал баннер-приглашения, с этого и началась моя дизайнерская карьера.
Со всех дизайнерских сфер, именно, "по душе" мне дизайн интерфейса приложений и сайтов и ретушь.
У меня христианские принципы в жизни, поэтому с одной стороны я гарантирую 100% – честность и 100% ответственность, а с другой стороны – я не буду заниматься проектами связанными с алкоголем, ночными клубами и подобным.
Моя специализация:
- Ретушь фотографии;
- Дизайн сайта ex|ui;
- Дизайн мобильного приложения;
- Монтаж видео (свадебные клипы, полный фильм);
- Разработка Логотипа;
- Создание Баннера;
- Разработка визиток.
Смотрите примеры моей работы.
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