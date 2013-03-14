Веб-верстальщик/Веб-Дизайнер

Знание ин. языков: Английский - чтение проф. литературы

Навыки и умения: Вёрстка и дизайн сайтов. Уверенное знание HTML 5, CSS 3, Adobe Photoshop. Кроссбраузерность, в том числе вёрстка под Internet Explorer 6+. Работа с JavaScript библиотекой jQuery. Базовый уровень программы Adobe Illustrator.

Окончила курсы по специальности в Центре компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана:

JavaScript. Уровень 1. Основы веб-программирования.

JavaScript. Уровень 2. Расширенные возможности.

HTML и CSS. Уровень 1. Создание сайтов по стандартам W3C и переход на HTML 5 и CSS 3.

HTML и CSS. Уровень 2. Кроссбраузерная вёрстка и основы юзабилити.