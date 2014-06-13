ShellyOlly

Фриланс, рерайт, копирайт

Архангельская Ольга, 37 лет

Образование: 1983-1993 - Общеобразовательная Школа №24

1993-2001 - НПУ им. М.П.Драгоманова

Специальность - учитель русского и английского языков и зарубежной литературы

Опыт работы:

2001 г. - ДХШ им. Т.Г.Шевченко - учитель общеобразовательного цикла

2002 -¬- 2005 гг. - Дочернее предприятие «Кристалл-1» - секретарь-делопроизводитель (менеджер по персоналу)

2006 -- 2009 гг. - Дочернее предприятие «Кольчуга» коммерческий директор

2011 - 2014 гг. - Альфа Банк диспетчер на телефоне

2012 г. – работала контент менеджером на сайте: http://tehnostock.com/shop

2012 - 2014 г.г. – контент-менеждер, журналист на новостном портале «Lenta-UA» http://lenta-ua.net

Умения и навыки:

Базовые знания HTML

Базовые знания Adobe Photoshop

Базовые знания Word,Excel

Опытный пользователь ПК и сети Интернет

Грамотная устная и письменная речь,

Владею русским, украинским и английским языками

Владение оргтехникой

Прочее:

- Коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость;

- исполнительность, пунктуальность;

- стремление к развитию и профессиональному росту;

-творческий подход к работе

Увлечения:

йога, астрология, велоспорт, лепка, рисование, кулинария

ЦЕЛЬ:

ищу удаленную работу с перспективой профессионального роста, связанную с контент-менеджментом, рерайтингом, копирайтингом. Стремлюсь получать удовольствие от своей работы и видеть результат своей деятельности!