ShellyOlly

Архангельская Ольга, 37 лет
Образование: 1983-1993 - Общеобразовательная Школа №24
1993-2001 - НПУ им. М.П.Драгоманова
Специальность - учитель русского и английского языков и зарубежной литературы
Опыт работы:
2001 г. - ДХШ им. Т.Г.Шевченко - учитель общеобразовательного цикла
2002 -¬- 2005 гг. - Дочернее предприятие «Кристалл-1» - секретарь-делопроизводитель (менеджер по персоналу)
2006 -- 2009 гг. - Дочернее предприятие «Кольчуга» коммерческий директор
2011 - 2014 гг. - Альфа Банк диспетчер на телефоне
2012 г. – работала контент менеджером на сайте: http://tehnostock.com/shop
2012 - 2014 г.г. – контент-менеждер, журналист на новостном портале «Lenta-UA» http://lenta-ua.net
Умения и навыки:
Базовые знания HTML
Базовые знания Adobe Photoshop
Базовые знания Word,Excel
Опытный пользователь ПК и сети Интернет
Грамотная устная и письменная речь,
Владею русским, украинским и английским языками
Владение оргтехникой
Прочее:
- Коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость;
- исполнительность, пунктуальность;
- стремление к развитию и профессиональному росту;
-творческий подход к работе
Увлечения:
йога, астрология, велоспорт, лепка, рисование, кулинария
ЦЕЛЬ:
ищу удаленную работу с перспективой профессионального роста, связанную с контент-менеджментом, рерайтингом, копирайтингом. Стремлюсь получать удовольствие от своей работы и видеть результат своей деятельности!