Студент второго курса Московского Государственного Университета Путей Сообщения (МИИТ)
Институт Экономики и Финансов: кафедра "Экономика и Управление на транспорте"
Специализация - "Маркетинг"
Владею свободно английским языком на уровне (Advanced) : диплом FCE, прохожу курс подготовки на сдачу экзамена CAE.
Всегда готов качественно и ответственно выполнить поставленную задачу:
- Переводы (технические и литературные)
- Написание статей, курсовых работ и рефератов (предпочтительные темы: Экономика, Маркетинг, Социология, Политология, Философия, Транспорт и т.д.)
- Рерайтинг
- Прочие виды работы
Действие аккаунта приостановлено!