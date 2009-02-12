Студент второго курса Московского Государственного Университета Путей Сообщения (МИИТ)

Институт Экономики и Финансов: кафедра "Экономика и Управление на транспорте"

Специализация - "Маркетинг"

Владею свободно английским языком на уровне (Advanced) : диплом FCE, прохожу курс подготовки на сдачу экзамена CAE.

Всегда готов качественно и ответственно выполнить поставленную задачу:

- Переводы (технические и литературные)

- Написание статей, курсовых работ и рефератов (предпочтительные темы: Экономика, Маркетинг, Социология, Политология, Философия, Транспорт и т.д.)

- Рерайтинг

- Прочие виды работы