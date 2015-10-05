Специализируюсь на написании текстов на разные темы

Долбилин Никита Евгеньевич, родился в 1994 году, в городе Алейске Алтайского края. Образование среднее – 11 классов. Работал школьным журналистом с 2008 по 2012. Звание школьного журналиста; награда 2011 года за лучшую статью; главный приз в районном конкурсе чтецов (2009); главный приз в районном конкурсе "Стихи наших соловьёв" (2010). Третье место в краевой олимпиаде по литературе (2010).

E-mail: [email protected]