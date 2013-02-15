Имею, что сказать миру....

Обеспеченный бездельник с высшим журналистским образованием. Жизнь научила разбираться во многих вещах, при этом грамотно излагать свои мысли. Опыт весьма приличный (ТВ, радио, газеты, электронные СМИ. Копирайт, рерайт, самые широкие творческие задачи.) Люблю придумывать концепции и проекты. Надёжен. Если взялся - то сделаю непременно. Не жадный до денег - обычно жду, какую цену за работу предложит заказчик, а потом принимаю решение. С удовольствием приму участие в новом деле. В команде работать умею.

Примеры работ имеются. Вышлю по запросу.