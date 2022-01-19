Создам стильную инфографику

Прайс на инфографику▫Инфографика 1 фото: 400₽/шт.▫ Инфографика 3 фото: 350₽/шт.▫ Инфографика от 20 фото: 300₽/шт.▫Доплата за срочность «день в день»: +30% от стоимости заказа.Прайс временный.Для того, чтобы я могла приступить к работе Присылайте:✅Объём работы ( Мне нужно: 9 фото из моего исходника, например, 3 шт. Исходника) ✅Пример работ, если Вы знаете, что хотите получить по итогу.✅Предпочтения по цветовой гамме (обычно я подбираю самостоятельно. Отталкиваясь от вида товара и его категории)✅Ваше ТЗ, которое было обговорено с куратором.✅ Обозначьте сроки выполнения работ.✅Ваша ссылка на Месседжер или почта, для того чтобы вносить корректировки в макет инфографики. А так же для получения итоговой работы.Если Вы хотите красивую инфографику, но не знаете какую цветовую гамму Вы хотите получить на выходе и ли же хотите максимально отличаться от конкурентов на рынке, от Вас нужно:ТЗ, если оно есть. Если нет, я подберу его самостоятельно, на категорию Вашего товара.Исходные материалы.Ваша почта или Месседжер, для получения итогового макета.⚠Если Вы сомневаетесь, подойдёт ли Вам мой дизайн, Вы можете прислать исходники и , поверьте, я Вас удивлю. Если Вам будет мой дизайн не по душе, я заберу его себе в портфолио. Если Вы останетесь довольны результатом- приобретёте по цене прайса