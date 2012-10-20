Художник-иллюстратор
Лишен молодого задора, но имею кое какой опыт. Член СХ РФ. По образованию театральный декоратор. В книгах с 91 г. Сотрудничал с рядом периодических изданий, и такими издательствами как ОЛМА, ЭГМОНТ и, в основном, с детской редакцией АСТ.Если у Вас есть интересная работа с удовольствием поработаю и с Вами.
Имею пару лет плотного общения с TV в 2D.
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Портфолио
- 6 Поди туда не знаю куда391 просмотр
- 5 Поди туда не знаю куда376 просмотров
- 4 Поди туда не знаю куда593 просмотра
- 3 Поди туда не знаю куда365 просмотров
- 2 Поди туда не знаю куда360 просмотров
- 1 Поди туда не знаю куда402 просмотра
- Э к "Загадочной Азбуке" Ю. Энтина306 просмотров
- Ш к "Загадочной Азбуке" Ю. Энти353 просмотра
- Ч к "Загадочной Азбуке" Ю. Энти312 просмотров
- С к "Загадочной Азбуке" Ю. Энти369 просмотров
- Н к"Загадочной Азбуке" Ю. Энтина294 просмотра
- М к"Загадочной Азбуке" Ю. Энтина304 просмотра