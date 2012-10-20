Художник-иллюстратор

Лишен молодого задора, но имею кое какой опыт. Член СХ РФ. По образованию театральный декоратор. В книгах с 91 г. Сотрудничал с рядом периодических изданий, и такими издательствами как ОЛМА, ЭГМОНТ и, в основном, с детской редакцией АСТ.Если у Вас есть интересная работа с удовольствием поработаю и с Вами.

Имею пару лет плотного общения с TV в 2D.