Ведение бухучета на всех участках. 1С 8.3, СБИС. ИП, ООО. Сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Статистику

Главный бухгалтер со стажем работы 12 лет. Веду все участки бухгалтерского учёта в ООО или ИП. Сдача отчетности, деклараций в ИФНС, ПФР, ФСС, Статистику, расчет зарплаты, начисление и удержание НДФЛ, начисление страховых взносов, клиент-банк, выгрузка банковских выписок в 1С, восстановление учета, переписка с ИФНС. Системы налогообложения : УСН, ЕНВД, патент. Работаю в программах 1С 8.3 и СБИС.