Shevchenko11

Графический дизайнер

Опытный дизайнер и люблю рисовать. Я умею рисовать в разных стилях, поэтому, если вы дадите мне рекомендации, я воплощу вашу идею в жизнь так, как вы ее видите. Некоторые из моих навыков и достижений включают плавное управление рабочим процессом, отличную ретушь фотографий, владение программным обеспечением adobe Photoshop, редактирование изображений в illustrator, цветокоррекцию. И, конечно же, я буду соответствовать вашим временным рамкам. Я буду рад ответить на любые ваши вопросы!