Создам современный, адаптированный и уникальный сайт на WordPress с нуля

Имею десятилетний опыт в создании сайтов с нуля на основе вордпрес, престашоп и других платформ.

Так же имею огромный опыт в разработке и создании индивидуального дизайна. Если ваша задача - получит современный, адаптированный и уникальный продукт, то вам ко мне! Мое второе образование ( университет Женевы ) - цифровой маркетинг и цифровые коммуникации, даёт мне возможность обеспечить сайт эффективными маркетинговыми решениями, которые увеличат спрос и повысят продажи. ( Здесь играет роль каждая деталь вплоть до палитры цвета, конструкции баннеров, привлечения посетителя к действию и т.д. )И ещё очень немаловажный фактор, если вы решите расширить свою аудиторию за пределами Российской Федерации, я реализую ваш сайт на английском и французском языке. Я Работаю для иностранных компаний и прекрасно владею этими языками.