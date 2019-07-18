Разработка фирменных стилей, логотипов, визиток и любой печатной продукции. 3D визуализация

Предлагаю разработку фирменных стилей, логотипов, визиток и любой печатной продукции. Также развиваюсь в сфере 3D визуализации. Имеются сертификаты по окончанию курсов Autodesk:

Autodesk AutoCAD Advanced Course

3DsMax Professional Advanced Course

Гарантирую индивидуальный подход к каждому клиенту, честность и добросовестность исполнения. Я предлагаю несколько концепций — Вы выбираете понравившуюся Вам и мы продолжаем работу над проектом.

От Вас мне необходимо: