Ирина Shevchuk_IrynaShevchuk_Iryna
34 годаРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Разработка фирменных стилей, логотипов, визиток и любой печатной продукции. 3D визуализация
Предлагаю разработку фирменных стилей, логотипов, визиток и любой печатной продукции. Также развиваюсь в сфере 3D визуализации. Имеются сертификаты по окончанию курсов Autodesk:
- Autodesk AutoCAD Advanced Course
- 3DsMax Professional Advanced Course
От Вас мне необходимо:
- слово или словосочетание, которое будет являться логотипом;
- слоган, если таковой имеется;
- портрет целевой аудитории, ориентированный на Ваш продукт;
- немного Ваших пожеланий (чего бы хотелось и чего мне необходимо избегать в дизайне);
- несколько примеров Ваших главных конкурентов и понравившихся Вам проектов.
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