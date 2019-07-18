Shevchuk_Iryna

Ирина Shevchuk_Iryna

 
34 годаРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Разработка фирменных стилей, логотипов, визиток и любой печатной продукции. 3D визуализация

Предлагаю разработку фирменных стилей, логотипов, визиток и любой печатной продукции. Также развиваюсь в сфере 3D визуализации. Имеются сертификаты по окончанию курсов Autodesk:

  • Autodesk AutoCAD Advanced Course
  • 3DsMax Professional Advanced Course
Гарантирую индивидуальный подход к каждому клиенту, честность и добросовестность исполнения. Я предлагаю несколько концепций — Вы выбираете понравившуюся Вам и мы продолжаем работу над проектом.

От Вас мне необходимо:

  • слово или словосочетание, которое будет являться логотипом;
  • слоган, если таковой имеется;
  • портрет целевой аудитории, ориентированный на Ваш продукт;
  • немного Ваших пожеланий (чего бы хотелось и чего мне необходимо избегать в дизайне);
  • несколько примеров Ваших главных конкурентов и понравившихся Вам проектов.
AutoCAD