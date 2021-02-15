Shevon12345

Владислав Шевцов Shevon12345Shevon12345
24 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Визуализатор в сфере интерьеров! Разговариваю с дизайнерами интерьеров на одном языке. Готов создать любой дизайн который вы хотите)
Здравствуйте!
Я занимаюсь 3D моделированием, визуализацией и дизайном.
Отлично считываю рабочую документацию, хорошо ориентируюсь в чертежах любого формата. ОЧЕНЬ быстро учусь. От 0 до сегодняшнего уровня - всего несколько месяцев. Каждая следующая визуализация - лучше предыдущей. Ориентирован на ДОЛГОСРОЧНОЕ сотрудничество!
- Работаю в связке 3ds Max + Corona.
- Работаю по тех. заданию (чертежи, эскизы, рисунки, референсы,
картинки), а также понимаю с полуслова.
- Стоимость работ от 250 руб./м2.
- Для связи использую WhatsApp, Viber, Telegram или почту.
Телефон: +380938080445
Email: [email protected]
Индивидуальный подход к каждому клиенту и проекту.
Я всегда на связи.
Пишите и не стесняйтесь)
С уважением, Владислав