Shevon12345

Визуализатор в сфере интерьеров! Разговариваю с дизайнерами интерьеров на одном языке. Готов создать любой дизайн который вы хотите)

Здравствуйте!

Я занимаюсь 3D моделированием, визуализацией и дизайном.

Отлично считываю рабочую документацию, хорошо ориентируюсь в чертежах любого формата. ОЧЕНЬ быстро учусь. От 0 до сегодняшнего уровня - всего несколько месяцев. Каждая следующая визуализация - лучше предыдущей. Ориентирован на ДОЛГОСРОЧНОЕ сотрудничество!

- Работаю в связке 3ds Max + Corona.

- Работаю по тех. заданию (чертежи, эскизы, рисунки, референсы,

картинки), а также понимаю с полуслова.

- Стоимость работ от 250 руб./м2.

- Для связи использую WhatsApp, Viber, Telegram или почту.

Телефон: +380938080445

Email: [email protected]

Индивидуальный подход к каждому клиенту и проекту.

Я всегда на связи.

Пишите и не стесняйтесь)

С уважением, Владислав