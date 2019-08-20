Разработка сайтов на HTML,CSS & JavaScript/Wordpress.

Занят в web-индустрии уже около года. Участвовал во множестве проектов: переносил сайты по организации праздников, создавал визитки для строительных агенств и стоматологий, настраивал хостинги, занимался багтрекингом, выполнял заказы на создание ТЗ по написанию сайтов etc. Большую часть работы выполнял на CMS, "чистый" код использовать приходилось редко, но, тем не менее, с ним вполне хорошо знаком. Дизайн сайтов делал с помощью SAI paint tool. С Figma тоже приходилось работать.

Осуществляю свои услуги почти что в любое время,выстраивая выходные дни так, дабы не создавать проблемы для заказчика.