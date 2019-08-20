Разработка сайтов на HTML,CSS & JavaScript/Wordpress.
Занят в web-индустрии уже около года. Участвовал во множестве проектов: переносил сайты по организации праздников, создавал визитки для строительных агенств и стоматологий, настраивал хостинги, занимался багтрекингом, выполнял заказы на создание ТЗ по написанию сайтов etc. Большую часть работы выполнял на CMS, "чистый" код использовать приходилось редко, но, тем не менее, с ним вполне хорошо знаком. Дизайн сайтов делал с помощью SAI paint tool. С Figma тоже приходилось работать.
Осуществляю свои услуги почти что в любое время,выстраивая выходные дни так, дабы не создавать проблемы для заказчика.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Сайт визитка.134 просмотра
- Сайт визитка140 просмотров
- Сайт визитка/блог.140 просмотров
Отзывы заказчиков
$37
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Задание было выполнено,но заказчик оплаты так и не совершил.Бывало вполне нормой,что ответы на простейшие вопросы приходили лишь спустя пару дней.
$15
10 баллов
4 года назад
Всё сделал очень быстро и качественно. Постоянно на связи. Нареканий нет. Смело могу рекомендовать! 5+.
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика.Отвечает на сообщения весьма оперативно и вежливо,качественно вникает и помогает разрешить проблемы,если таковые появляются.Было приятно работать.