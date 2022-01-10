Первые 10 заказов - скидка 50%

Доброго времени суток!

Занимаюсь дизайном с конца 2019 года, открывали с товарищем маркетинговое агентство, но попали в самый разгар Covid-19.

В 2021 компания прекратила существование, из-за чего не могу предоставить кейсы и референсы. Самоучка, учусь на собственном опыте и ошибках.

Отсюда скидка на первые заказы - считаю, что это будет выгодно для обеих сторон.

Если быть честным, то за время работы на себя развил навыки:

1) Разработки презентаций, логотипов и элементов айдентики;

2) Сборки сайтов в конструкторе Tilda;

3) Копирайтинге и обработке текста.

ВСЕ ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПО ДАННОМУ ВАМИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ (ТЗ).