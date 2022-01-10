Первые 10 заказов - скидка 50%
Доброго времени суток!
Занимаюсь дизайном с конца 2019 года, открывали с товарищем маркетинговое агентство, но попали в самый разгар Covid-19.
В 2021 компания прекратила существование, из-за чего не могу предоставить кейсы и референсы. Самоучка, учусь на собственном опыте и ошибках.
Отсюда скидка на первые заказы - считаю, что это будет выгодно для обеих сторон.
Если быть честным, то за время работы на себя развил навыки:
1) Разработки презентаций, логотипов и элементов айдентики;
2) Сборки сайтов в конструкторе Tilda;
3) Копирайтинге и обработке текста.
ВСЕ ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПО ДАННОМУ ВАМИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ (ТЗ).
Действие аккаунта приостановлено!