Я магистр математики со знаниями в высшей математике (мат. анализ, ТФКП, дифф. ур-я, лин. алгебра и др.), базовыми знаниями в оптимизации и финансовой математике.

Так как я обладаю навыками в MS Word, Exel, LaTex, то могу выполнять работы по набору текста, обработки данных, заполнению таблиц и другое.

Я свободно владею русским, украинским и английским языками. Также имею уровень немецкого B1+. Следовательно, я могу делать переводы между этими языками.

Мое хобби - писать стихи и прозу на английском, поэтому я могу вывполнять такую работу как перевод песни.

Будучи новичком во фрилансинге, я полна энтузиазма и готова начать работать.