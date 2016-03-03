Shibikotanya

Нужно прикрутить кнопку-картинку "Скайп-консультация" к блогу, и чтобы при нажатии на нее посетителя перекидывало на страницу с полями ("кратко о ситуации", "Эл.адрес", "имя")
HTML-верстка16 заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужно прикрутить кнопку-картинку "Скайп-консультация" к блогу, и чтобы при нажатии на нее посетителя перекидывало на страницу с полями ("кратко о ситуации", "Эл.адрес", "имя")
Нужно установить форму значка "Скайп-консультация" на блоге
Перестали приходить письма на емэйл моим подписчикам. Плагин Email Subscrib. Нужно настроить.
Здравствуйте!:) В шапке блога нарисована я, а на фоне обязательно солнце,небо,можно радугу,такие яркие солнечные блики,в общем,радостная атмосфера счастья,наполненности.А где-то слева немного туч,как будто я из них вышла. Получается,что я из жизни-существования перешла в жизнь - ЖИЗНЬ:) ...