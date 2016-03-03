Shibikotanya

Великолепная работа! Изначально я задумывала одно, а получилось гораздо лучше и интересней)) И так быстро, я не ожидала)) Конечно же рекомендую Евгения,как мастера своего дела, компетентного и вежливого человека. Когда будет новая работа, естественно, обращусь опять к нему. Дальнейших успехов Вам, Евгений!:) И спасибо:)