Shibikotanya

Татьяна Шибико Shibikotanya

 
40 летРоссия/Славгород
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Значок "Скайп консультация"
Было приятно сотрудничать с Татьяной, буду рад поработать еще! Рекомендую .
Великолепная работа! Изначально я задумывала одно, а получилось гораздо лучше и интересней)) И так быстро, я не ожидала)) Конечно же рекомендую Евгения,как мастера своего дела, компетентного и вежливого человека. Когда будет новая работа, естественно, обращусь опять к нему. Дальнейших успехов Вам, Евгений!:) И спасибо:)
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wppw
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Не приходят письма подписчикам с блога на Вордпресс
Приятный заказчик, прост в общении. Задачи ставились чётко. Рекомендую
Александр качественно и в срок выполнил всю работу, и даже больше) Очень тактичный и приятный в общении человек. Всегда был на связи) В следующий раз обращусь опять к нему) Так что, рекомендую!-)
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Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Нужен дизайн блога о личностном росте)
Татьяна приятный в общении заказчик. Предоставила четкие требования, что она хочет. Всегда была на связи. Работали по БС. Желаю развития вашему проекту!
Мне понравилась работа Елены,она сделала для меня такой дизайн,какой я и хотела. И даже лучше. Если мне ещё потребуется какой-нибудь дизайн,-то только у неё))) СУПЕР!
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