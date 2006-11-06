Образование
2008 - 2011г .Экономики и бизнеса институт ПГСХА
Специальность «Экономика и управление на предприятии (агропромышленного комплекса)»
Квалификация «Экономист-менеджер»
2005 - 2008 г.Уссурийский аграрный техникум
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет»
Квалификация «Бухгалтер», красный диплом
Дополнительное образование
Оператор ЭВМ со знанием офисных и дизайнерских программ(08.09.03-28.05.04)
Кассир-контролер(05.12-17.12.05)
Пользователь ПК(06.11.06 - 18.11.06)
Пользователь ПК + 1С: «Торговля и склад»(12.11-24.12.07)
Расчетчик по налогам(13.02 – 23.02.08)
Профессиональные навыки и знания
• Знание налогового, гражданского, трудового законодательства
• Хорошие теоретические знания бухгалтерского учета, проводок
• Опытный пользователь ПК: MS Office: Word, Excel, Outlook; «1С: Зарплата и кадры 7.7», «1С: Предприятие», 1С: «Торговля и склад», программы банк-клиент, Консультант, Internet + и др.
• Знание основ делопроизводства
• Грамотная устная и письменная речь
• Владение оргтехникой, мини АТС
Знание иностранных языков
• Английский язык — читаю и перевожу со словарем
Прочее
• Коммуникабельность, активная жизненная позиция
• Нацеленность на результат
• Стрессоустойчивость
• Исполнительность, пунктуальность, аккуратность
• Внимательность, доброжелательность
• Стремление к развитию и профессиональному росту
• Хобби — чтение, путешествия, кулинария