Образование

2008 - 2011г .Экономики и бизнеса институт ПГСХА

Специальность «Экономика и управление на предприятии (агропромышленного комплекса)»

Квалификация «Экономист-менеджер»

2005 - 2008 г.Уссурийский аграрный техникум

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет»

Квалификация «Бухгалтер», красный диплом

Дополнительное образование

Оператор ЭВМ со знанием офисных и дизайнерских программ(08.09.03-28.05.04)

Кассир-контролер(05.12-17.12.05)

Пользователь ПК(06.11.06 - 18.11.06)

Пользователь ПК + 1С: «Торговля и склад»(12.11-24.12.07)

Расчетчик по налогам(13.02 – 23.02.08)

Профессиональные навыки и знания

• Знание налогового, гражданского, трудового законодательства

• Хорошие теоретические знания бухгалтерского учета, проводок

• Опытный пользователь ПК: MS Office: Word, Excel, Outlook; «1С: Зарплата и кадры 7.7», «1С: Предприятие», 1С: «Торговля и склад», программы банк-клиент, Консультант, Internet + и др.

• Знание основ делопроизводства

• Грамотная устная и письменная речь

• Владение оргтехникой, мини АТС

Знание иностранных языков

• Английский язык — читаю и перевожу со словарем

Прочее

• Коммуникабельность, активная жизненная позиция

• Нацеленность на результат

• Стрессоустойчивость

• Исполнительность, пунктуальность, аккуратность

• Внимательность, доброжелательность

• Стремление к развитию и профессиональному росту

• Хобби — чтение, путешествия, кулинария