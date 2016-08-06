Мы предлагаем обширный комплекс услуг: от дизайна визитки до разработки нового сайта. Мы не бросаем своих клиентов, а всегда слышим и учитываем их пожелания, подсказываем, как правильно воплотить ваши идеи в жизнь! Даже имея ограниченный бюджет - наши клиенты могут рассчитывать на качество и стиль работы!
Карина - ДИЗАЙНЕР
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Свободное владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Базовые навыки верстки html/css
Опыт в разработке макетов визиток, каталогов, афиш, листовок и другой полиграфической продукции
Создаю креативные и продающие баннера
Генерирую интересные и актуальные идеи
Соблюдаю сроки
Виталий - ВЕРСТАЛЬЩИК
Отличное знание JavaScript, jQuery, HTML, CSS
Опыт работы с bootstrap и медиа-запросами
Кроссбраузерная верстка
Адаптивная верстка
CMS (Wordpress, Joomla, Open Cart)
Уверенное владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Опыт разработки на PHP
Умение самостоятельно находить решение задач
КОНТАКТЫ
Карина
E-mail: [email protected]
Виталий
E-mail: [email protected]
Skype: vetalok24