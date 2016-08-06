У вас есть проект? Вы пришли в нужное место!

Мы предлагаем обширный комплекс услуг: от дизайна визитки до разработки нового сайта. Мы не бросаем своих клиентов, а всегда слышим и учитываем их пожелания, подсказываем, как правильно воплотить ваши идеи в жизнь! Даже имея ограниченный бюджет - наши клиенты могут рассчитывать на качество и стиль работы!

Карина - ДИЗАЙНЕР .....................................................................................................................................................................................................

Свободное владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Базовые навыки верстки html/css

Опыт в разработке макетов визиток, каталогов, афиш, листовок и другой полиграфической продукции

Создаю креативные и продающие баннера

Генерирую интересные и актуальные идеи

Соблюдаю сроки

Виталий - ВЕРСТАЛЬЩИК

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Отличное знание JavaScript, jQuery, HTML, CSS

Опыт работы с bootstrap и медиа-запросами

Кроссбраузерная верстка

Адаптивная верстка

CMS (Wordpress, Joomla, Open Cart)

Уверенное владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Опыт разработки на PHP

Умение самостоятельно находить решение задач

КОНТАКТЫ

Карина

E-mail: [email protected]

Виталий

E-mail: [email protected]

Skype: vetalok24