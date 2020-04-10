Shillkas11

Shillkas - Веб-разработчик.

Приветствую! Меня зовут Кирилл, я фрилансер и веб-разработчик из Украины.Профессионально занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений с 2017 года, эа это время успешно завершил свыше 50 проектов на фрилансе: сайты-лендинги, интернет-магазины, новостные порталы, боты, а также другие веб-приложения.

В своей работе на первое место ставлю предпочтения клиента и интерес к проекту, обсуждение всех деталей задачи и составление подробного ТЗ (технического задания) дабы не упустить все важные моменты и избежать возможных конфликтов. Со своей стороны гарантирую качественное выполнение задачи, а также ежедневный выход на связь для уведомления на какой стадии находится проект и что уже было сделано.

Хотите воплотить ваш бизнес-проект или задумку в реальность? Пишите прямо сейчас, и мы обсудим сроки, стоимость, и условия.

Портфолио: shillkas.pro/ru

Email: [email protected]

Telegram: @shillkas

Skype: shillkas