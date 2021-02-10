lifesound

Инженер конструктор/технолог, ну так в дипломе написано. Умею проектировать чертежи, создавать 3д модели в сборке, не брезгую и другими подработками (копирайт, рерайт и т.п.). Временно потерял мобильную подвижность, ищу средства заработка. Сделал множество проектов 3д конструкторов для фирм WoodTrick и WoodenCity, примеры могу отправить на эл.почту или мессенджеры. Параллельно обучаюсь работе в 3дс макс, пока сугубо теоретически (на сильном ноуте сгорела мать), грамотный, пунктуальный, ответственный, падок на хорошие деньги и готов за них работать в 3 шкуры :)