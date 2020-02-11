Администратор онлайн школы
Технический помощник Вашего проекта
Обо мне:
- Ответственный и пунктуальный сотрудник
- Внимательна к деталям в работе
- Креативный и идейный человек
- Нацелена на результат
- Спокойно работаю в режиме многозадачности
- Создание лендингов и многостраничных сайтов
- Разработка визуального контента для презентаций и социальных сетей
- Внедрение и сопровождение площадки GetCours в ваш проект
- Настройка и проведение вебинаров и автовебинаров
- Создание и настройка чат-ботов, рассылок в социальных сетях
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