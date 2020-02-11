Shima_11

Ирина Shima_11

 
33 годаРоссия/Омск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Администратор онлайн школы

Технический помощник Вашего проекта

Обо мне: 

  • Ответственный и пунктуальный сотрудник
  • Внимательна к деталям в работе
  • Креативный и идейный человек
  • Нацелена на результат
  • Спокойно работаю в режиме многозадачности
Чем могу помочь вам и вашему проекту:

  • Создание лендингов и многостраничных сайтов
  • Разработка визуального контента для презентаций и социальных сетей
  • Внедрение и сопровождение площадки GetCours в ваш проект
  • Настройка и проведение вебинаров и автовебинаров
  • Создание и настройка чат-ботов, рассылок в социальных сетях
Чат-ботМногостраничный сайт