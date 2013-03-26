SEO специалист, продвижение сайтов и реклама. Услуги копирайтерера.

Предлагаю Вам услуги по оптимизации сайтов под поисковые запросы и их дальнейшему продвижению в ТОП 10 в ведущих поисковых системах, таких как Yandex.ru и Google.ru, это обеспечивает охват 80-90% целевой аудитории.

В рамках данной услуги производятся следующие виды работ:

- подбор ключевых слов и оценка их стоимости. Исходя из тематики сайта и бюджета рекламной кампании, подбор оптимальных ключевых слов, в том виде, в котором пользователи будут искать ваши товары и услуги согласно бюджету рекламной кампании;

- аудит сайта (всесторонние проверки на наличие ошибок, составление рекомендаций по наполнению, структуре и т.п.);

- поисковая оптимизация сайта (в рамках данной услуги производится организация структуры сайта, перелинковка, оптимизация контента, заголовков, тэгов. При необходимости, оказываются услуги по написанию текстов);

- непрерывный мониторинг продвигаемого сайта и сайтов конкурентов, своевременное предоставление рекомендаций по изменению и развитию сайта;

- предоставление отчетов о позициях и посещаемости сайта;

- анализ отношения поисковых систем к сайту, своевременное внесение корректив в стратегию продвижения;

- работа с ссылочной массой.

- контекстная реклама (помогу составить оптимальный текст объявления, осуществляю помощь в подборе оптимальных ключевых фраз, согласно бюджету, веду консультационную поддержку во время рекламной кампании);

Также:

- оказываю услуги по продвижению сайтов с 2010 года;

- опыт работы и эффективные методики позволяют мне успешно продвигать "молодые" сайты;

- в настоящий момент я продвигаю более 30 проектов;

- понятное ценообразование, без "премий", "бонусов", "обязательных ежемесячных платежей" и т.п.;

- ценовые предложения и условия работы распространяются на все сайты;

- продвигаю сайт по тем фразам, которые интересуют Вас;

- я не предложу Вам продвижение по 100-200 низкочастотным фразам от которых все равно не будет отдачи;

- продвигаю проекты от 3500 рублей в месяц;

- смогу, при необходимости, доработать ваш сайт с учетом текущей ситуации и потребностей ваших Заказчиков.

- принимаю в работу и успешно продвигаю сайты, даже если их "возраст" 1 день.