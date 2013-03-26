Предлагаю Вам услуги по оптимизации сайтов под поисковые запросы и их дальнейшему продвижению в ТОП 10 в ведущих поисковых системах, таких как Yandex.ru и Google.ru, это обеспечивает охват 80-90% целевой аудитории.
В рамках данной услуги производятся следующие виды работ:
- подбор ключевых слов и оценка их стоимости. Исходя из тематики сайта и бюджета рекламной кампании, подбор оптимальных ключевых слов, в том виде, в котором пользователи будут искать ваши товары и услуги согласно бюджету рекламной кампании;
- аудит сайта (всесторонние проверки на наличие ошибок, составление рекомендаций по наполнению, структуре и т.п.);
- поисковая оптимизация сайта (в рамках данной услуги производится организация структуры сайта, перелинковка, оптимизация контента, заголовков, тэгов. При необходимости, оказываются услуги по написанию текстов);
- непрерывный мониторинг продвигаемого сайта и сайтов конкурентов, своевременное предоставление рекомендаций по изменению и развитию сайта;
- предоставление отчетов о позициях и посещаемости сайта;
- анализ отношения поисковых систем к сайту, своевременное внесение корректив в стратегию продвижения;
- работа с ссылочной массой.
- контекстная реклама (помогу составить оптимальный текст объявления, осуществляю помощь в подборе оптимальных ключевых фраз, согласно бюджету, веду консультационную поддержку во время рекламной кампании);
Также:
- оказываю услуги по продвижению сайтов с 2010 года;
- опыт работы и эффективные методики позволяют мне успешно продвигать "молодые" сайты;
- в настоящий момент я продвигаю более 30 проектов;
- понятное ценообразование, без "премий", "бонусов", "обязательных ежемесячных платежей" и т.п.;
- ценовые предложения и условия работы распространяются на все сайты;
- продвигаю сайт по тем фразам, которые интересуют Вас;
- я не предложу Вам продвижение по 100-200 низкочастотным фразам от которых все равно не будет отдачи;
- продвигаю проекты от 3500 рублей в месяц;
- смогу, при необходимости, доработать ваш сайт с учетом текущей ситуации и потребностей ваших Заказчиков.
- принимаю в работу и успешно продвигаю сайты, даже если их "возраст" 1 день.
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