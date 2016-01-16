Качественная, быстрая, с учетом Ваших пожеланий озвучка любых материалов.

Профессиональная певица в кратчайшие сроки качественно озвучит материал любой сложности, будь то текст, видео, аудио.

Низкий тембр, хорошая дикция.

Чистый, без акцента и "говора" русский и английский языки.

Оперативность

Любой текст, вне зависимости от длительности.

30 секунд - 500 рублей.