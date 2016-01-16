Качественная, быстрая, с учетом Ваших пожеланий озвучка любых материалов.
Профессиональная певица в кратчайшие сроки качественно озвучит материал любой сложности, будь то текст, видео, аудио.
Низкий тембр, хорошая дикция.
Чистый, без акцента и "говора" русский и английский языки.
Оперативность
Любой текст, вне зависимости от длительности.
30 секунд - 500 рублей.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Озвучка материала любой сложности.157 просмотров
Озвучивание
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$7/час
от $7от 1 дня
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