Shines_Brightly

Гая Shines_Brightly

 
33 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Качественная, быстрая, с учетом Ваших пожеланий озвучка любых материалов.

Профессиональная певица в кратчайшие сроки качественно озвучит материал любой сложности, будь то текст, видео, аудио. 

Низкий тембр, хорошая дикция.

Чистый, без акцента и "говора" русский и английский языки. 

Оперативность

Любой текст, вне зависимости от длительности. 

30 секунд - 500 рублей. 

Портфолио
Озвучивание
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга