ShiniaevKirill

Меня зовут Кирилл, я видеомейкер. Выполняю полный цикл видеопроизводства (от сценария и концепции до титро). Мои работы можно посмотреть в ВК - https://vk.com/videos-163566135Работа для ПАО "Лукойл" - https://drive.google.com/open?id=1oOq0PLILFIMOR8u7dA_tWu-umm7X7t66
Ниже несколько работы для YouTube.
Чудо Техники - канал о технике:
https://www.youtube.com/watch?v=gCceq7amZmA
itBoat - канал о лодках и яхтинге.
https://www.youtube.com/watch?v=TM4UF0xHGIc&t=1s
Опыт съёмки и монтажа 4 года, за это время были крупные проекты в области нефтяной промышленности, а также личные проекты, в группе ВК можете увидеть мои работы (всё что увидите всё сделано мной лично, кроме аэросъёмки). Инфографика, титры, плашки, ретушь, клин ап и т д тоже умею.Опыт работы оператором и режиссером монтажа в на крупном YouTube канале("Чудо техники"/808), сейчас работаю над YouTube проектом для канала о яхтах "itBOAT".