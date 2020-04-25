ShiniaevKirill

Видеопроизводство

Меня зовут Кирилл, я видеомейкер. Выполняю полный цикл видеопроизводства (от сценария и концепции до титро). Мои работы можно посмотреть в ВК - https://vk.com/videos-163566135Работа для ПАО "Лукойл" - https://drive.google.com/open?id=1oOq0PLILFIMOR8u7dA_tWu-umm7X7t66

Ниже несколько работы для YouTube.

Чудо Техники - канал о технике:

https://www.youtube.com/watch?v=gCceq7amZmA

https://youtu.be/AqsyuVzcawc

https://youtu.be/AG8KdMMjdqE

https://youtu.be/K0ti1qX1eRw

https://youtu.be/9y3kTi9cYPM

https://youtu.be/jQj_j1igOM8

https://youtu.be/QMLoa0ysFQs

https://youtu.be/ldD6WA69p2I

https://youtu.be/MbqaEii11fE

https://youtu.be/PYIauGfekT8

https://youtu.be/76aQ7w6957c

https://youtu.be/xGQriBNW-3s

itBoat - канал о лодках и яхтинге.

https://www.youtube.com/watch?v=TM4UF0xHGIc&t=1s

Опыт съёмки и монтажа 4 года, за это время были крупные проекты в области нефтяной промышленности, а также личные проекты, в группе ВК можете увидеть мои работы (всё что увидите всё сделано мной лично, кроме аэросъёмки). Инфографика, титры, плашки, ретушь, клин ап и т д тоже умею.Опыт работы оператором и режиссером монтажа в на крупном YouTube канале("Чудо техники"/808), сейчас работаю над YouTube проектом для канала о яхтах "itBOAT".