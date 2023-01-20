Разработка мобильных приложений (PWA и нативных)

Разрабатываю мобильные приложения на no-code платформах для малого и среднего бизнеса, которые помогают привлекать клиентов, облегчают коммуникации, решают ежедневные рутинные задачи, экономя время для более важных дел.

Работаю в Glide, Adalo.

Разработка проекта занимает в среднем 2-3 недели, в зависимости от сложности задачи.

Принимаю любые пожелания и направления, открыт к диалогу и амбициозным проектам. Знаю как упростить вашу работу, внедрив всего один инструмент.