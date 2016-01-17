Опыт работы 10 лет, в том числе на дому 3 года. Работала в разнообразных отраслях и привыкла быстро ориентироваться и оперативно решать поставленные задачи. Основаная работа последние несколько лет, ведение баз данных, бухгалтерия, помощник руководителя в иностранной компании, занимающейся оптовой торговлей. В данный момент нахожусь в декрете, а значит располагаю свободным временем и ищу работу на дому. Работать люблю, обучаюсь новому достаточно быстро. Ответственно подхожу к обязанностям.