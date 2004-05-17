ShirlinNikita

Настрою интернет-рекламу в Рекламной Сети Яндекса

Меня зовут Никита Ширлин. Я начинающий специалист в интернет-рекламе РСЯ (Рекламной сети Яндекса).

Я прошёл тренинг " Специалист по настройке рекламы в Яндекс Директ 5.0".

Изучил самые современные технологии рекламы и готов их предложить для Вас совершенно бесплатно, но мне кое-что потребуется- это всего лишь отзыв о моей выполненной работе :)

Как вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее. Жду от Вас обратной связи)