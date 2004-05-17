ShirlinNikita

Настрою интернет-рекламу в Рекламной Сети Яндекса
Меня зовут Никита Ширлин. Я начинающий специалист в интернет-рекламе РСЯ (Рекламной сети Яндекса).
Я прошёл тренинг " Специалист по настройке рекламы в Яндекс Директ 5.0".
Изучил самые современные технологии рекламы и готов их предложить для Вас совершенно бесплатно, но мне кое-что потребуется- это всего лишь отзыв о моей выполненной работе :)
Как вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее. Жду от Вас обратной связи)
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