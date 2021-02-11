Shirokov196

Целеустремлённый новичок, готов рассмотреть любую работу с текстом и максимально качественно и ответственно выполнить её

Здравствуйте, меня зовут Александр, я всегда хотел работать с текстом, но увы большинство времени уходило на учёбу, сейчас я закончил колледж и с радостью приступлю к получению опыта в новой области, многим может показаться, что лучше доверить работу специалисту, который не первый день на данном сайте, но зачастую это мнение ошибочно, так как большинство опытных людей в данной области в основном пользуются программами и в некоторых случаях даже не смотрят материал, с которым работают, я в свою очередь буду печатать исключительно в ручную, чтобы моя работа была качественнее, а из-за скромного опыта стоимость моих услуг будет максимально низкой, спасибо за внимание