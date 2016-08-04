Web Developer (Frontend \ Backend)

Отличное владение связкой Kohana + PHP + MySql

Увереное владение связкой HTML + CSS + jQuery

Среднее владение js, backbone, underscore.

Работал с CSS фреймворками Bootstrap и Foundation

Знаком с SASS\LESS, и сборщикам пакетов Gulp.

Знаю что такое спрайты и семантическая верстка.

Видел Docker

Навык создания реляционной базы данных.

Навык создания one-page приложения.

Создание проектов с нуля.

Реализация собственного API приложения.