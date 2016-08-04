Web Developer (Frontend \ Backend)
Отличное владение связкой Kohana + PHP + MySql
Увереное владение связкой HTML + CSS + jQuery
Среднее владение js, backbone, underscore.
Работал с CSS фреймворками Bootstrap и Foundation
Знаком с SASS\LESS, и сборщикам пакетов Gulp.
Знаю что такое спрайты и семантическая верстка.
Видел Docker
Навык создания реляционной базы данных.
Навык создания one-page приложения.
Создание проектов с нуля.
Реализация собственного API приложения.
Действие аккаунта приостановлено!