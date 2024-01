Технический перевод с английского на русский

Опыт работы:

Июнь/2006 - Октябрь/2006:

Gross Profit Management (Perkasie, PA, USA) - a business consulting company

Functions:

installing computer software, filling the databases, helping in resolving different troubles and problems with a computer.

Июнь/2005 - Сентябрь/2005:

The Preservation Society of Newport County (Newport, RI, USA) - the group of mansions, such as Marble House, the Elms, the Breakers and others.

Functions:

suggesting every single visitor an audio player, directing the people according to the tour, answering any questions, collecting the equipment at the end of the tour.

Образование:

Сентябрь/2002 - Июнь/2007

Вятский Государственный Университет

факультет прикладной математики и телекоммуникаций, специальность: бытовая радиоэлектронная аппаратура

Дипломный проект на тему: "Разработка 3D программных модулей на языке программирования AutoLISP для графического пакета AutoCAD".

Курсы и тренинги:

2006 - upper-intermediate level по английскому в ЛЦ "Релод"

Владение компьютером:

на уровне опытного пользователя ( установка, переустановка операционной системы; работа с разделами жестких дисков, с реестром; профессиональная работа в MS Word, Excel; высокая скорость набора текстов "вслепую" на русском и английском языках (300 знаков в минуту); хорошее знание таких программ, как AutoCAD, MathCAD, SystemView, Adobe Audition, Adobe Photoshop; программирование на языках C++, Builder C++, Assembler).

