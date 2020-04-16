Ирина Кузнецова - иллюстрация, web дизайн, разработка и дизайн игр
Более 20 лет работы в области книжной иллюстрации, верстки полиграфии, веб дизайна и разработки мультимедийной продукции, в том числе баннеров и игр
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Портфолио
- Программирование игр, игровых интерфейсов и дизайн102 просмотра
- Книжная, журнальная иллюстрация и верстка85 просмотров
Баннеры
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$8/час
от $100от 1 дня
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$15/час
от $2500от 30 дней
нет рейтинга