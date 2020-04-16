Shishiga64

Ирина Shishiga64

 
59 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ирина Кузнецова - иллюстрация, web дизайн, разработка и дизайн игр

Более 20 лет работы в области книжной иллюстрации, верстки полиграфии, веб дизайна и разработки мультимедийной продукции, в том числе баннеров и игр

Баннеры
нет отзывов
$8/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$15/час
от $2500от 30 дней
нет рейтинга