Ищу сотрудничества с редакциями в сфере удаленной писательской деятельсти на изотеричекую тематику.

30 лет, образование высшее, ок в 1999г. КИМО (Киевский институт международных отношений) по специальности «Международное право».

Обучался различным изотерическим наукам и искусствам во многих духовных школах.

Жил в монастыре йоги.

Длительное время занимался гаданием, астрологией, целительством (в частности аюрведой), магией, разными дисциплинами йоги, боевыми искусствами, психопластическими танцами.

Преподаю тантру-йогу, которая является универсальной системой и включает в себя все вышеописанные знания.

Написал более 10 книг (в том числе - трехтомник стихотворений, поэмы, театральные мистерии, а также глубокие исследования теории и практики тантр).

Опубликована одна книга, статей, интервью в различные газеты (http://www.astroguide.ru/s.php/2436.htm или http://anomalia.narod.ru/text8/682.htm ), есть видеоматериалы съемок в различных телепередачах (около 6 шт).

Владею украинским, английский и французский языками, изучаю санскрит.