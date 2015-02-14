Андроид разработка нативных приложений любых направлений

Опыт разработки в целом более 5 лет, из них последние два года - Андроид-разработка.

На практике были созданы программы использующие:

Bluetooth 2.0/4.0

картографию Google API (позиционирование, запись и отображение GPS маршрута и пр.)

текстовый и видео чат

работу с серверами по различным протоколам (JSON, Proto Buffers)

отрисовку графиков (линейный, столбчатые диаграммы)

нестандартные элементы экрана и прочие возможности

Работаю как один, так и в команде, прекрасно уживаясь с ее участниками.

К Вашим проектам со мой прилагается профессионализм, ответственность, адекватность и внимание к мелочам.