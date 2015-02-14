ShivanDev

Иван ShivanDev

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Андроид разработка нативных приложений любых направлений

Опыт разработки в целом более 5 лет, из них последние два года - Андроид-разработка.

На практике были созданы программы использующие:

  • Bluetooth 2.0/4.0
  • картографию Google API (позиционирование, запись и отображение GPS маршрута и пр.)
  • текстовый и видео чат
  • работу с серверами по различным протоколам (JSON, Proto Buffers)
  • отрисовку графиков (линейный, столбчатые диаграммы)
  • нестандартные элементы экрана и прочие возможности
Работаю как один, так и в команде, прекрасно уживаясь с ее участниками.

К Вашим проектам со мой прилагается профессионализм, ответственность, адекватность и внимание к мелочам.