Андроид разработка нативных приложений любых направлений
Опыт разработки в целом более 5 лет, из них последние два года - Андроид-разработка.
На практике были созданы программы использующие:
- Bluetooth 2.0/4.0
- картографию Google API (позиционирование, запись и отображение GPS маршрута и пр.)
- текстовый и видео чат
- работу с серверами по различным протоколам (JSON, Proto Buffers)
- отрисовку графиков (линейный, столбчатые диаграммы)
- нестандартные элементы экрана и прочие возможности
К Вашим проектам со мой прилагается профессионализм, ответственность, адекватность и внимание к мелочам.
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