Предоставляю услуги по юзабилити аудиту сайтов

Услуги по оценке юзабилити и консультированию.

(отзывы и дополнительные примеры аудитов предоставляются при обращении)

Консультация по юзабилити в скайп - 3 000р.

Время проведения консультации - по опыту хватает 2 часов. Но время в общем не ограничено:)

Текстовый документ аудита юзабилити - 6 000р.

Срок составления: 48 часов с момента предоплаты.

Предоплата в 50%.

Вебмани, Яндекс.Деньги.