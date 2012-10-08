Предоставляю услуги по юзабилити аудиту сайтов
Услуги по оценке юзабилити и консультированию.
(отзывы и дополнительные примеры аудитов предоставляются при обращении)
Консультация по юзабилити в скайп - 3 000р.
Время проведения консультации - по опыту хватает 2 часов. Но время в общем не ограничено:)
Текстовый документ аудита юзабилити - 6 000р.
Срок составления: 48 часов с момента предоплаты.
Предоплата в 50%.
Вебмани, Яндекс.Деньги.
Действие аккаунта приостановлено!
Веб-программирование
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от $200
от 2 дней
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $200
от 2 дней
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Тестирование ПО
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга