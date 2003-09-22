Я ХУДОЖНИК!
Рисую уже много рисую я. Рисую на графическом планшете, руки корявые но что бы рисовать подходят. В основном рисую персонажей часто в японском антураже. Ищу здесь в первую очередь заработка.
Примеры работ - https://vk.com/public217696703
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Пример работынет просмотров
- Демоны Онинет просмотров
- Габриель UltraKillнет просмотров
- Рабочий стол маски онинет просмотров
- Потерянная планета.1 просмотр
- Человек бензопила x TF2нет просмотров
- Аргонианканет просмотров
- Эро2 просмотра
- Концепт скина1 просмотр
- Концепт персонажанет просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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