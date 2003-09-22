Shleba

Ренат Shleba

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Я ХУДОЖНИК!

Рисую уже много рисую я. Рисую на графическом планшете, руки корявые но что бы рисовать подходят. В основном рисую персонажей часто в японском антураже. Ищу здесь в первую очередь заработка.

Примеры работ - https://vk.com/public217696703

Портфолио

Иллюстрации и Рисунки
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$20/час
от $20от 5 дней
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