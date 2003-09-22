Я ХУДОЖНИК!

Рисую уже много рисую я. Рисую на графическом планшете, руки корявые но что бы рисовать подходят. В основном рисую персонажей часто в японском антураже. Ищу здесь в первую очередь заработка.

Примеры работ - https://vk.com/public217696703