Доброго времени суток!

О себе кратко (краткость - сестра таланта):

1. Опыт работы редактором отдела информации (работаю по сей день).

2. Примеры работ в портфолио.

3. Мои услуги:

- Напишу тексты на различные темы.

- Оплата по договоренности, определенных тарифов нет.

- Если тема мне интересна - напишу работу быстро и качественно. Предпочтение небольшим по объему текстам. Если тема не интересна - даже не буду начинать :-) Вот, в общем-то, и все.