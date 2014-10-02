Доброго времени суток!
О себе кратко (краткость - сестра таланта):
1. Опыт работы редактором отдела информации (работаю по сей день).
2. Примеры работ в портфолио.
3. Мои услуги:
- Напишу тексты на различные темы.
- Оплата по договоренности, определенных тарифов нет.
- Если тема мне интересна - напишу работу быстро и качественно. Предпочтение небольшим по объему текстам. Если тема не интересна - даже не буду начинать :-) Вот, в общем-то, и все.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рерайтер, копирайтер, редактор168 просмотров
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