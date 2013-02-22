Shmyglenko

Глеб Shmyglenko

 
32 годаУкраина/Феодосия
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Переводы с/на русский, немецкий, английский, украинский языки

Предлагаю следующие услуги:

- качественный и грамотный перевод художественных и технических текстов. Языки: английский, немецкий, русский, украинский.

- редактирование и корректировка текстов. Языки: английский, немецкий, русский, украинский.

- перевод резюме, официальных писем, программ, скриптов, сайтов.

- выполнение контрольных работ, курсовых, дипломов по иностранным языкам: английский, немецкий, украинский.

Опыт работы - 3 года.

Образование:

- СОШ №2 г. Феодосия с углубленным изучением английского языка.

- Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, факультет иностранных языков, специальность: английский язык, немецкий язык и литература.

Сертификаты:

- Международный сертификат Кембриджского университета PET, уровень В1( PreliminaryEnglishTest, LevelB1);

- Международный сертификат Кембриджского университета FCE, уровень В2 ( FirstCertificateinEnglish, LevelB2).

Владение языками:

- Русский (родной);

- Украинский (родной);

- Английский (профессионально);

- Немецкий (средний уровень).

Личные качества:

Активная жизненная позиция, целеустремлённость;

Организаторские способности, коммуникабельность;

Ответственность, оперативность, оптимизм;

Креативность, инициативность, быстрая обучаемость.

Переводы
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