Предлагаю следующие услуги:
- качественный и грамотный перевод художественных и технических текстов. Языки: английский, немецкий, русский, украинский.
- редактирование и корректировка текстов. Языки: английский, немецкий, русский, украинский.
- перевод резюме, официальных писем, программ, скриптов, сайтов.
- выполнение контрольных работ, курсовых, дипломов по иностранным языкам: английский, немецкий, украинский.
Опыт работы - 3 года.
Образование:
- СОШ №2 г. Феодосия с углубленным изучением английского языка.
- Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, факультет иностранных языков, специальность: английский язык, немецкий язык и литература.
Сертификаты:
- Международный сертификат Кембриджского университета PET, уровень В1( PreliminaryEnglishTest, LevelB1);
- Международный сертификат Кембриджского университета FCE, уровень В2 ( FirstCertificateinEnglish, LevelB2).
Владение языками:
- Русский (родной);
- Украинский (родной);
- Английский (профессионально);
- Немецкий (средний уровень).
Личные качества:
Активная жизненная позиция, целеустремлённость;
Организаторские способности, коммуникабельность;
Ответственность, оперативность, оптимизм;
Креативность, инициативность, быстрая обучаемость.