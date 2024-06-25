👋 Привет!
Меня зовут Стас, мне 30 лет, и я из Молдовы, сейчас живу в Вене, Австрия. Я занимаюсь дизайном веб-сайтов и мобильных приложений, начиная с концепций и заканчивая их полной реализацией.
Моя страсть — создание современных и удобных интерфейсов, которые делают жизнь пользователей проще и приятнее.
📌 Что я делаю:
Дизайн сайтов
Многостраничные веб-сайты
Интернет-магазины
Панели управления
Мобильные приложения
🛠️ Инструменты: Figma, Adobe Photoshop
💡 Моя цель — создавать дизайн, который приносит реальную пользу. Я внимательно изучаю каждую задачу и потребности клиента, чтобы предлагать решения, которые работают.
🔑 Мои ценности:
Честность и прозрачность
Открытость и готовность к диалогу
Пунктуальность и ответственность
Я всегда работаю на совесть и стремлюсь превзойти ожидания каждого клиента.
Если мой дизайн вам не понравится, я верну предоплату.
Все правки бесплатные!
📞На связи
Telegram: https://t.me/StasShnaider
💳Мои счета
Visa | Master Card | SWIFT | PayPal
Портфолио
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