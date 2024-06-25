🎨 Дизайн, выполненный с душой: UX/UI, веб-сайты, landing page, мобильные приложения

👋 Привет!

Меня зовут Стас, мне 30 лет, и я из Молдовы, сейчас живу в Вене, Австрия. Я занимаюсь дизайном веб-сайтов и мобильных приложений, начиная с концепций и заканчивая их полной реализацией.

Моя страсть — создание современных и удобных интерфейсов, которые делают жизнь пользователей проще и приятнее.

📌 Что я делаю:

Дизайн сайтов

Многостраничные веб-сайты

Интернет-магазины

Панели управления

Мобильные приложения

🛠️ Инструменты: Figma, Adobe Photoshop

💡 Моя цель — создавать дизайн, который приносит реальную пользу. Я внимательно изучаю каждую задачу и потребности клиента, чтобы предлагать решения, которые работают.

🔑 Мои ценности:

Честность и прозрачность

Открытость и готовность к диалогу

Пунктуальность и ответственность

Я всегда работаю на совесть и стремлюсь превзойти ожидания каждого клиента.

Если мой дизайн вам не понравится, я верну предоплату.

Все правки бесплатные!

📞На связи

Telegram: https://t.me/StasShnaider



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