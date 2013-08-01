2d Artist

Опыт работы

Художник-иллюстратор

с 08.2013 по 04.2014 (8 месяцев)

Shift Games (производство игр)

2D Artist

с 09.2012 по наст. время (2 года)

Freelance (Game Industry)

Старший специалист аналитического отдела

с 06.2011 по 02.2013 (1 год 8 месяцев)

Финансовая компания (Финансы и кредит)

работа с базами данных,интернетом, осуществление звонков, обучение новых сотрудников, отчетность,

Образование

Неоконченное высшее

с 09.2007 по 07.2011

НТУУ "КПИ ", Приборостроительный, кафедра оптических и оптико-электронных приборов и систем , Киев., Киев.

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

-ПК на уровне опытного пользователя.

-Опыт и умение работать в пакетах Adobe Photoshop.

-Опытный уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook), навыки поиска информации и работы с ресурсами Internet и E-mail (Outlook Express), графическими и конструкторскими редакторами : PhotoShop, Paint tool SAI,Компас, знание САПР.

-Навыки работы с операционной системой и аппаратной частью персональных компьютеров.

Владение языками

Украинский — эксперт

Английский — средний

Русский — эксперт

Дополнительная информация

Личные качества:

Коммуникабельность, креативность ,находчивость, ответственность,оптимизм , быстро обучаюсь, творческая личность, не ординарное мышление.

Увлечения и умения:

Умею лепить, рисовать от руки, на графическом планшете, есть практические навыки в фотографии. Занимаюсь музыкой, умею играть на гитаре.

Портфолио:

http://demaalex.daportfolio.com/

http://demaalex.deviantart.com/

http://www.ex.ua/view_storage/603444379161