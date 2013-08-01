Опыт работы
Художник-иллюстратор
с 08.2013 по 04.2014 (8 месяцев)
Shift Games (производство игр)
2D Artist
с 09.2012 по наст. время (2 года)
Freelance (Game Industry)
Старший специалист аналитического отдела
с 06.2011 по 02.2013 (1 год 8 месяцев)
Финансовая компания (Финансы и кредит)
работа с базами данных,интернетом, осуществление звонков, обучение новых сотрудников, отчетность,
Образование
Неоконченное высшее
с 09.2007 по 07.2011
НТУУ "КПИ ", Приборостроительный, кафедра оптических и оптико-электронных приборов и систем , Киев., Киев.
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
-ПК на уровне опытного пользователя.
-Опыт и умение работать в пакетах Adobe Photoshop.
-Опытный уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook), навыки поиска информации и работы с ресурсами Internet и E-mail (Outlook Express), графическими и конструкторскими редакторами : PhotoShop, Paint tool SAI,Компас, знание САПР.
-Навыки работы с операционной системой и аппаратной частью персональных компьютеров.
Владение языками
Украинский — эксперт
Английский — средний
Русский — эксперт
Дополнительная информация
Личные качества:
Коммуникабельность, креативность ,находчивость, ответственность,оптимизм , быстро обучаюсь, творческая личность, не ординарное мышление.
Увлечения и умения:
Умею лепить, рисовать от руки, на графическом планшете, есть практические навыки в фотографии. Занимаюсь музыкой, умею играть на гитаре.
Портфолио:
http://demaalex.daportfolio.com/
http://demaalex.deviantart.com/
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