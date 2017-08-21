Цифровой и традиционный художник
Работаю с концептуальным и готовым дизайном персонажей, техники, окружения. Так же работаю с иллюстрациями и портретами
Портфолио
- Персонажи156 просмотров
- Портрет по фотографии188 просмотров
- Портрет по фотографии183 просмотра
- Пейзаж134 просмотра
- Пейзаж152 просмотра
- Разработка персонажа: Некромант168 просмотров
- Персонажи627 просмотров
- Цифровой рисунок215 просмотров
- Пейзаж205 просмотров
- Рисунок лайнером262 просмотра
- Векторный баннер208 просмотров