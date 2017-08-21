Shoop

Иван Локайчук Shoop

 
24 годаКазахстан/Караганда
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Цифровой и традиционный художник

Работаю с концептуальным и готовым дизайном персонажей, техники, окружения. Так же работаю с иллюстрациями и портретами

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