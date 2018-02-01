Ретушь и обработка фотографий

Предлагаю широкий спектр услуг в сфере обработки фотографии:–пакетная обработка–кадрирование, выравнивание горизонта–легкая ретушь–светокоррекция, пересветы–цветокррекция,приятный скинтон–фотомонтаж–наложение логотипа на фото–удаление логотипов и водных знаков–обтравка фотографийПредпочитаю работу в светлом и естественном ключе.Давно снимаю и обрабатываю, готов взять дополнительные проекты по пакетной обработке. Имею широкий опыт работы в сфере фотографии более 6 лет.