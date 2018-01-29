Опыт работы
Март 2003 — июнь 2017
Компании русские и международные
Старший специалист
С мая 2014 по июнь 2017 находилась в отпуске по уходу за ребенком.
Работала аудитором, специалистом МСФО, финансовым и HR консультантом (ФБК, РеноваСтройГрупп, Республиканский банк, КПМГ).
За время работы был опыт проектной работы в команде,
поиск решений по вопросам проектов в сжатые сроки, управления небольшими командами (до 3 человек), подготовки отчетов о проделанной работе и о результатах.
Ключевые навыки
- HTML
- CSS
- HTML5
- CSS3
- Git
- JavaScript
- Bootstrap
- jQuery
- Python
Ищу возможности для дальнейшего развития в направлении веб-разработки. Знаю, что для этого нужны знания и опыт. И я готова работать над этим.
Очень хочу попасть в профессиональную команду, где будет возможность учиться у опытных разработчиков, чтобы развиваться и узнавать новое.
Своими сильными сторонами могу назвать быструю и самостоятельную обучаемость, умение искать решения, ориентацию на результат, коммуникабельность.
В процессе обучения на Udacity, FreeCodeCamp, Treehouse, Udemy, laracasts получила:
- Знания принципов работы JavaScript, jQuery;
- Знания принципов работы VueJs;
- Знания принципов работы Python;
- Знания HTML5/CSS3;
- Опыт работы с системами контроля версий (Git);
Линк на мои работы в процессе обучения на Udacity: https://github.com/j-sho/Full-Stack-Web-Developer-Nanodegree.
Сейчас работаю над сайтом https://cocaoespinoza.appspot.com/ (работает в тестовом режиме).
Увлечения: йога, решать задачи, изучать компьютерные языки, психология.
Высшее образование
2006 - Академия Труда и Социальных Отношений
Финансы и кредит, диплом с отличием
Знание языков
Русский — родной
Английский — могу проходить интервью
Испанский — читаю профессиональную литературу
Электронные сертификат
Udacity