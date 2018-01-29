HTML-верстальщик; Junior front-end developer

Опыт работы

Март 2003 — июнь 2017

Компании русские и международные

Старший специалист

С мая 2014 по июнь 2017 находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Работала аудитором, специалистом МСФО, финансовым и HR консультантом (ФБК, РеноваСтройГрупп, Республиканский банк, КПМГ).

За время работы был опыт проектной работы в команде,

поиск решений по вопросам проектов в сжатые сроки, управления небольшими командами (до 3 человек), подготовки отчетов о проделанной работе и о результатах.

Ключевые навыки

HTML

CSS

HTML5

CSS3

Git

JavaScript

Bootstrap

jQuery

Python

Ищу возможности для дальнейшего развития в направлении веб-разработки. Знаю, что для этого нужны знания и опыт. И я готова работать над этим.

Очень хочу попасть в профессиональную команду, где будет возможность учиться у опытных разработчиков, чтобы развиваться и узнавать новое.

Своими сильными сторонами могу назвать быструю и самостоятельную обучаемость, умение искать решения, ориентацию на результат, коммуникабельность.

В процессе обучения на Udacity, FreeCodeCamp, Treehouse, Udemy, laracasts получила:

- Знания принципов работы JavaScript, jQuery;

- Знания принципов работы VueJs;

- Знания принципов работы Python;

- Знания HTML5/CSS3;

- Опыт работы с системами контроля версий (Git);

Линк на мои работы в процессе обучения на Udacity: https://github.com/j-sho/Full-Stack-Web-Developer-Nanodegree.

Сейчас работаю над сайтом https://cocaoespinoza.appspot.com/ (работает в тестовом режиме).

Увлечения: йога, решать задачи, изучать компьютерные языки, психология.

Высшее образование

2006 - Академия Труда и Социальных Отношений

Финансы и кредит, диплом с отличием

Знание языков

Русский — родной

Английский — могу проходить интервью

Испанский — читаю профессиональную литературу

Электронные сертификат

Udacity

Full Stack Web Developer Nanodegree