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> Афанасьев Антон Константинович

> 02.10.1974.

> 1993-97 гг. - мастерская Нар. Артиста России,профессора А. Г. Галко,

> театральный факультет Саратовской Государственной

Консерватории.

> 1997-2005 гг. - актер Саратовского театра драмы

> им.А.Слонова

> 1997-98 гг. - журналист программы новостей

> канала"2 Садовая" Саратовской ГТРК,озвучивание

> документальных и художественных фильмов.

> 2000-2005г.- работа на FM- радиостанциях

> Саратова:

> "Наше Радио",

> "Европа плюс",

> "Максимум"( промоголос радиостанции

> "Максимум")

> 2003-2005гг.- сотрудничество с компанией

> "Радиосервис-Саратов"

> записи для развлекательных порталов

> операторов

> связи.("Билайн","МТС","Европа+")

> 2006г. - актер Московского областного театра юного зрителя,

> и московского театра "ДрамАнтре"

>

> В театре сыгранно более 30 ролей, работы в кино,

> конферанc.

> 2007- Сотрудничество с Аудио-Студией "Борей" -

> выпущено три аудио-книги из серии Фантастика

> Аудио-библиотеки журнала "Знание-Сила"

> 2008- Сотрудничество со студией

> "L-Records",

> "CM-Records" - Озвучивание учебных материалов,

> озвучивание мультфильмов, в том числе-

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> полнометражного мультфильма "Элиас и король яхт"

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> 2009- - Сотрудничество с компанией "Новамедиа"

> - Сотрудничество с компанией "Триумф-ТВ"

> - Озвучивание программы каналаТВ-3 "Тайные знаки"

2012 - Сотрудничество с компанией "Ардис"

2012- Сотрудничество с компанией "Вимбо"

> Контактные тел.- 8 926 465 95 41> 370 70 89

> E-mail : [email protected]

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