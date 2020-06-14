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> Афанасьев Антон Константинович
> 02.10.1974.
> 1993-97 гг. - мастерская Нар. Артиста России,профессора А. Г. Галко,
> театральный факультет Саратовской Государственной
Консерватории.
> 1997-2005 гг. - актер Саратовского театра драмы
> им.А.Слонова
> 1997-98 гг. - журналист программы новостей
> канала"2 Садовая" Саратовской ГТРК,озвучивание
> документальных и художественных фильмов.
> 2000-2005г.- работа на FM- радиостанциях
> Саратова:
> "Наше Радио",
> "Европа плюс",
> "Максимум"( промоголос радиостанции
> "Максимум")
> 2003-2005гг.- сотрудничество с компанией
> "Радиосервис-Саратов"
> записи для развлекательных порталов
> операторов
> связи.("Билайн","МТС","Европа+")
> 2006г. - актер Московского областного театра юного зрителя,
> и московского театра "ДрамАнтре"
>
> В театре сыгранно более 30 ролей, работы в кино,
> конферанc.
> 2007- Сотрудничество с Аудио-Студией "Борей" -
> выпущено три аудио-книги из серии Фантастика
> Аудио-библиотеки журнала "Знание-Сила"
> 2008- Сотрудничество со студией
> "L-Records",
> "CM-Records" - Озвучивание учебных материалов,
> озвучивание мультфильмов, в том числе-
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> полнометражного мультфильма "Элиас и король яхт"
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> 2009- - Сотрудничество с компанией "Новамедиа"
> - Сотрудничество с компанией "Триумф-ТВ"
> - Озвучивание программы каналаТВ-3 "Тайные знаки"
2012 - Сотрудничество с компанией "Ардис"
2012- Сотрудничество с компанией "Вимбо"
> Контактные тел.- 8 926 465 95 41> 370 70 89
> E-mail : [email protected]
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