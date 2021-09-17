Shortbutgold

Short but Gold

Мы production SBG из Москвы. Занимаемся съёмками рекламы и её продвижением. Ведём ютуб канал с 10 миллионами подписчиков. По пожеланию скинем всё портфолио (тут наш шоурил https://youtu.be/g7hKojrBUmc).Работаем как ИП. Мы на связи 24/7. Владеем английским на уровне B2. Над роликом будет работать команда из 10 человек, для постоянного потока новых идей и улучшения видео. Привыкли выполнять большие объёмы работы в короткие сроки. Рады будем с вами работать и развивать ваше дело! С уважением Short but gold.