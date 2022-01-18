Пишу стихи и перепечатываю текст с любого носителя

Предлагаю услуги по набору текста на дому:

Перепечатка текста, которая включает в себя:- печать текста с отсканированных документов- печать текста с книжных носителей- ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов- сверка после внесения правок- набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ- вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источниковПри сотрудничестве со мной вы получаете вежливые и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки и скидку на нумерологическую консультацию