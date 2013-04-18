К.ф.-м.н.(физика). Отличный английский. Большой опыт перевода тех.англ.текс
Что я имею:
- высшее техническое образование (6 лет)
- учёную степень кандидата физико-математических наук
- специальность референт-переводчик английского языка (занимался на очень хороших курсах более 5 лет)
- опыт проживания в США (постоянное общение с носителями языка)
- опыт перевода технических текстов (большой опыт, по желанию пришлю мои переводы)
- стипендию Президента РФ и премию Правительства области
- дважы побеждал в региональных соревнованиях по моделированию экономики и менеджмента
Как я работаю:
- ответственно подхожу к выполнению задания (степень ответственности, т.е. как хорошо надо править текст помимо перевода, оговаривается)
- соблюдаю требуемые сроки исполнения
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