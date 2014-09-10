Shovkivskaya

Татьяна ShovkivskayaShovkivskaya
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Копирайт, рерайт, контент, тексты!!!
"Ни дня без строчки"
Рада приветствовать Вас!
Что я могу:
- Написание продающих текстов, интересные статьи любой тематики.
Качественный контент, быстрое наполнение сайта.
Перевод с английского на русский и обратно.
Копирайт, рерайт.
Ведение страниц на Facebook, VK, прочее.
Постоянно нахожусь в движении, обожаю мир, путешествия, иностранные языки, неуловима как росчерк молнии... Люблю "вкусные" книги, музыку, театр, кино, искусство, моду, натуральный кофе, итальянскую еду.
Действие аккаунта приостановлено!