Shovkivskaya

Татьяна Shovkivskaya

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Копирайт, рерайт, контент, тексты!!!

"Ни дня без строчки"

Рада приветствовать Вас!

Что я могу:

    Написание продающих текстов, интересные статьи любой тематики.

    Качественный контент, быстрое наполнение сайта.

    Перевод с английского на русский и обратно.

    Копирайт, рерайт.

    Ведение страниц на Facebook, VK, прочее.

Готова рассмотреть любые предложения удаленной работы, легко и быстро обучаюсь.

Постоянно нахожусь в движении, обожаю мир, путешествия, иностранные языки, неуловима как росчерк молнии... Люблю "вкусные" книги, музыку, театр, кино, искусство, моду, натуральный кофе, итальянскую еду.