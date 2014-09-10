Shovkivskaya

Копирайт, рерайт, контент, тексты!!!

"Ни дня без строчки"

Рада приветствовать Вас!

Что я могу:

Качественный контент, быстрое наполнение сайта.

Перевод с английского на русский и обратно.

Копирайт, рерайт.

Ведение страниц на Facebook, VK, прочее.